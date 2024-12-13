شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤجل حسم مصير سيف الجزيرى بعد رحيل جوميز والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسئولو نادى الزمالك تأجيل حسم مصير التونسى سيف الجزيرى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، وذلك بعد رحيل البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق إلى الفتح السعودى.

وتقرر تأجيل مصير الجزيرى، خاصة أن جوميز كان يرحب برحيل اللاعب شرط التعاقد مع لاعب آخر سوبر قادر على سد العجز في هذا المركز، ولكن بعد رحيل جوميز سيتم تحديد مصير الجزيرى وفقا لقرار المدير الفنى الجديد

ويعكف مسئولو الزمالك على دراسة السيرة الذاتية لأكثر من مدرب خلال الفترة الجارية، لسرعة التواصل مع من يتم الاستقرار عليه والاتفاق معه لقيادة الفريق في أسرع وقت، في ظل المباريات التي تنتظر الزمالك في الفترة الحالية سواء في بطولة الكونفدرالية أو بطولة الدورى الممتاز.

وقرر مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب إعلان اسم المدير الفني الجديد للفريق، الذى يتولى المهمة خلفا للبرتغالى جوزيه جوميز-الذى رحل خلال الساعات الماضية، للدورى السعودى- بعد مباراة الفريق المقبلة أمام المصرى بالكونفدرالية، والمقرر لها الأحد.