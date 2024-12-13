شكرا لقرائتكم خبر عن حسن حمدى يساند الأهلى قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي..صور والان مع تفاصيل الخبر

حرص حسن حمدي، رئيس النادي الاهلي الأسبق، على حضور مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على استاد 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا لمباراة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي المقرر لها مساء غد.

ويلتقي الأهلي مع باتشوكا على كأس التحدي في الساعة الثامنة مساء غدٍ السبت، «السابعة بتوقيت القاهرة» على استاد 974.

وعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي على كأس التحدي،صباح اليوم في قطر بحضور مندوبي الناديين والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

حضر الاجتماع ممثلاً عن الأهلي كل من: المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق المكلف بمهام نائب رئيس النادي، والمنسق العام للبعثة في قطر، وسمير عدلي المدير الإداري، ومحمد أسامة إداري الفريق، والدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، وحنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص، وأشرف أيمن ممثلاً عن إدارة الإعلام، وأحمد الطوخي ممثلاً عن إدارة التسويق بشركة الأهلي لكرة القدم.