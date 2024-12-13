شكرا لقرائتكم خبر عن ملعب 974 يتزين لاستقبال مباراة الأهلى وباتشوكا المكسيكى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي فيديو لملعب 974 بقطر والذي يتزين لاستقبال مباراة المارد الأحمر مع باتشوكا المكسيكي غدا السبت.

ويلتقي الأهلي مع باتشوكا على كأس التحدي في الساعة الثامنة مساء غدٍ السبت، «السابعة بتوقيت القاهرة» على استاد 974.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي لمباراة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي، المقرر لها مساء غدٍ على ملعب 974 في قطر.

وخاض الفريق مرانه اليوم بحضور وسائل الإعلام في ربع الساعة الأولى، وفقًا لقواعد بطولة كأس القارات للأندية.

وأجرى لاعبو الفريق عملية إحماء وجزءًا بدنيًّا خفيفًا، قبل تنفيذ الشق الفني والخططي في تدريبات الكرة.

وأدى محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويخوض الأهلي مباراة كأس التحدي غدًا أمام باتشوكا في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، ويصعد الفائز بالمباراة إلى مواجهة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا على استاد لوسيل، في نهائي بطولة كأس القارات للأندية المقرر له يوم 18 ديسمبر الجاري.

وعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي على كأس التحدي، صباح اليوم في قطر بحضور مندوبي الناديين والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

حضر الاجتماع ممثلاً عن الأهلي كل من: المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق المكلف بمهام نائب رئيس النادي، والمنسق العام للبعثة في قطر، وسمير عدلي المدير الإداري، ومحمد أسامة إداري الفريق، والدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، وحنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص، وأشرف أيمن ممثلاً عن إدارة الإعلام، وأحمد الطوخي ممثلاً عن إدارة التسويق بشركة الأهلي لكرة القدم.

خلال الاجتماع، تمت مراجعة كافة الأمور الإدارية والتنظيمية للمباراة، والزي الخاص بالفريقين، حيث يرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب الأحمر، فيما يلعب فريق باتشوكا بالزي الأبيض الكامل.