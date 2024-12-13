شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحذر ثنائى الأهلى قبل مواجهة باتشوكا المكسيكى والان مع تفاصيل الخبر

وجه السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، تحذيراً شديد اللهجة للثنائى إمام عاشور وأكرم توفيق لاعبى فريقه قبل مواجهة باتشوكا المكسيكى، خوفاً من تلقيهما بطاقات ملونة بشكل يربك سير أحداث نصف نهائى كأس القارات للأندية.

الأهلي سيواجه باتشوكا المكسيكى فى السابعة مساء غد السبت على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، في نصف نهائي كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال"، على أن يصعد الفائز إلى المباراة النهائية أمام ريال مدريد التي تقام مساء الأربعاء المقبل على استاد لوسيل.

واختص كولر ثنائي الفريق إمام عاشور وأكرم توفيق بتحذيرهما من العصبية أو العنف أو الاعتراض على الحكم فى مباراة غد أمام باتشوكا، لأن ذلك قد يتسبب فى حصولهما أو أحدهما على بطاقة حمراء تربك صفوف الفريق وتضعف حظوظه فى التتويج باللقب. وطلب مارسيل كولر من إمام عاشور وأكرم توفيق الحفاظ على هدوئهما وعدم الحصول على أى بطاقات ملونة، خاصة أنهما من عناصر الفريق الأساسية.

رصد مسئولو النادى الأهلى مكافآت ضخمة للاعبين لتحفيزهم للتأهل لنهائى إنتركونتيننتال ومواجهة ريال مدريد الإسباني لتسجيل إنجاز تاريخى للقلعة الحمراء.

وعكف جهاز الكرة بالأهلى على إعداد لائحة بطولة كأس إنتركونتيننتال للأندية، خاصة أنها المشاركة الأولى للمارد الأحمر فيها.

وكان الأهلي قد فاز على العين الإماراتي (3-0) وتوج بطلًا لكأس "إفريقيا-آسيا-الهادئ"، ليحجز مقعده في المرحلة التالية من كأس إنتركونتيننتال 2024.