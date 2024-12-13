اتحاد الكرة يدرس تغيير الأجهزة الفنية للمنتخبات النسائية

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القاهرة - سامية سيد - يدرس اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، إمكانية إقالة الأجهزة الفنية الحالية لمنتخبات الكرة النسائية في جميع الفئات العمرية، في الاجتماع المقبل بعد تزكية المجلس للقيام بالمهمة للسنوات الأربع المقبلة.

وكلف الاتحاد عضو مجلس الإدارة إيناس مظهر والمحكمة الدولية السابقة هيام بركة، بتقديم تقرير شامل عن أداء الأجهزة الفنية الحالية، ومدى نجاحها في تحقيق الأهداف المرجوة من المنتخبات النسائية.

وقد يكون ضعف النتائج التي حققتها المنتخبات النسائية في البطولات الأخيرة أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت الاتحاد لدراسة إقالة الأجهزة الفنية الحالية، كما يرغب الاتحاد في إجراء تغييرات جذرية على مستوى الأجهزة الفنية بهدف تطوير مستوى الكرة النسائية في مصر، وتحقيق نتائج أفضل في المستقبل.

وسيكون على إيناس مظهر وهيام بركة مهمة صعبة، تتمثل في تقديم تقرير موضوعي وشامل عن أداء الأجهزة الفنية الحالية، وتقديم توصيات واضحة بشأن مستقبل هذه الأجهزة.

ومن المتوقع أن يشهد الفترة المقبلة تطورات مهمة في هذا الملف، حيث ينتظر الجميع صدور تقرير إيناس مظهر وهيام بركة، واتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبل الأجهزة الفنية للمنتخبات النسائية.