شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك والإسماعيلى يهنئان مجلس إدارة اتحاد كرة اليد الجديد بفوزه فى الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

حرص مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن على تهنئة اتحاد كرة اليد بمناسبة فوزه في الانتخابات.

وقال بيان الإسماعيلي: "يتقدم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، بالتهنئة لخالد فتحي بمناسبة فوزه برئاسة مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، في الانتخابات التي عقدت اليوم الجمعة.

ويتمنى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، التوفيق للمجلس الجديد لاتحاد اليد، معربا عن دعمه لكل أعضائه خلال المرحلة المقبلة، لتحقيق مزيد من الإنجازات على المستوى المحلي والقاري والدولي.

كما حرص مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب على تقديم التهنئة إلى مجلس إدارة اتحاد اليد الجديد برئاسة خالد فتحى.

ونشر نادى الزمالك بيانا رسميا عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك لتهنئة مجلس اليد جاء فيه: "يتقدم مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب بالتهنئة إلى خالد فتحى بمناسبة فوزه برئاسة الاتحاد المصرى لكرة اليد خلال الانتخابات التى أقيمت عصر اليوم الجمعة".

ويضم المجلس الجديد لاتحاد اليد كلا من: خالد فتحي رئيسا، وخالد ديوان نائبا للرئيس،نبيل خشبة أمينا للصندوق، بالإضافة إلى الأعضاء، عبير عقيل عن مقعد المرأة، ومحمد جمال هليل، عمرو العدل، عمرو فتحي، أحمد جمال الدين وخالد صالح.