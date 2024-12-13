شكرا لقرائتكم خبر عن خالد فتحى: سعيد بثقة الجمعية العمومية والمجلس الجديد يعمل لصالح كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

كشف خالد فتحى رئيس اتحاد كرة اليد أنه سعيد بثقة الجمعية العمومية بعد فوزه بانتخابات اتحاد كرة اليد بالحصول على 36 صوتا فى الجمعية العمومية التى انتهت منذ قليل لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد.

وقال فتحى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إنه سيعمل مع مجلسه للصالح العام لتنفيذ برنامجه من أجل تطوير كرة اليد المصرية.

وقد فاز خالد فتحى برئاسة اتحاد كرة اليد فى الانتخابات التى عقدت منذ قليل لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد خلال الأربع سنوات المقبلة، وسط صراع ثلاثي على الرئاسة.

كما فاز خالد ديوان بمنصب نائب الرئيس، ونبيل خشبة أمينًا للصندوق، وفى العضوية كل من: عمرو فتحى وعمرو العدل وعبير عقيلة وخالد صالح وأحمد محمد جمال الدين ومحمد جمال هليل.

وتشهد عمومية اليد تواجد 71 هيئة، بعدما قضت محكمة القضاء الإداري باستبعاد 5 أندية من الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة اليد، واستبعادها من كشوف انتخابات مجلس الإدارة المقرر لها اليوم الجمعة.

وتنافس على الرئاسة كل من: محمد الأمين رئيس اللجنة المؤقتة للإتحاد حاليا و معه هادى فهمى رئيس اتحاد كرة اليد الأسبق و أخيرا خالد فتحى مدير النشاط الرياضى و نجم الزمالك السابق.

بينما تنافس على منصب نائب الرئيس كل من: ياسر الرملي وجابر سعيد وخالد ديوان وعلى منصب أمين الصندوق عمرو صلاح ونبيل خشبة.

أما على منصب عضو مجلس الإدارة فتنافس كل من: محمد فتحي - جمال القليوبي - عبير عقيل - تامر العناني - وليد منير - حسناء معوض - أكرم أبو ريدة - محمد زهران - محمد جمال هليل - حسنين شرف - هشام ربيع - خالد صالح - عمرو الشناوي - أحمد زقزوق - عمرو فتحي - عمرو العدل - رفعت علي محمد - سعيد عبد الغني - حاتم خميس - مجدي مصطفى - عمر شوقي - محمد عبد النبي - آمال زوام.