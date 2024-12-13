شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. المران الختامي للأهلي استعدادا لمواجهة باتشوكا المكسيكي غداً.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على فيس بوك جانباً من المران الختامي لفريقها استعدادا لمواجهة باتشوكا المكسيكي.

وتضم قائمة اللاعبين المتواجدة في قطر كلًّا من: محمد الشناوي، وحمزة علاء، ومصطفى مخلوف، وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال، ويوسف أيمن، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وأكرم توفيق، ووسام أبو علي، وبيرسي تاو، ورضا سليم، ومروان عطية، وحسين الشحات، وأشرف داري، وعمرو السولية، ويحيى عطية الله، ومحمد مجدي أفشة، وكريم وليد، وإمام عاشور، وعمر الساعي، ومصطفى أبو الخير، وطاهر محمد طاهر، وسمير محمد، وكريم الدبيس، وأحمد نبيل كوكا، ومحمد عبد الله.

ويلتقي الأهلي مع باتشوكا على كأس التحدي في الساعة الثامنة مساء غدٍ السبت، «السابعة بتوقيت القاهرة» على استاد 974.

وعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي على كأس التحدي،صباح اليوم في قطر بحضور مندوبي الناديين والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

حضر الاجتماع ممثلاً عن الأهلي كل من: المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق المكلف بمهام نائب رئيس النادي، والمنسق العام للبعثة في قطر، وسمير عدلي المدير الإداري، ومحمد أسامة إداري الفريق، والدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، وحنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص، وأشرف أيمن ممثلاً عن إدارة الإعلام، وأحمد الطوخي ممثلاً عن إدارة التسويق بشركة الأهلي لكرة القدم.



خلال الاجتماع، تمت مراجعة كافة الأمور الإدارية والتنظيمية للمباراة، والزي الخاص بالفريقين، حيث يرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب الأحمر، فيما يلعب فريق باتشوكا بالزي الأبيض الكامل.



رضا سليم خلال التدريبات



سمير محمد



طاهر محمد طاهر



كريم الدبيس و إمام عاشور وخالد عبد الفتاح



كوكا



وسام أبو على



وسام وسمير محمد