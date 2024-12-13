شكرا لقرائتكم خبر عن 4 تغييرات منتظرة فى اتحاد الكرة مع المجلس الجديد برئاسة هانى أبو ريدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد اتحاد الكرة المصري تحولات جذرية مع تولي المجلس الجديد برئاسة هاني أبو ريدة مقاليد الأمور، حيث يُتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تنفيذ سلسلة من التغييرات المهمة التي من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في منظومة كرة القدم المصرية.

ونرصد في التقرير التالي أبرز هذه التغييرات المتوقعة في اتحاد الكرة والتي يأتي على رأسها:

خبير حكام أجنبي

يسعى المجلس الجديد إلى رفع مستوى التحكيم المصري من خلال الاستعانة بخبير حكام أجنبي ذو خبرة واسعة، حيث سيتولى هذا الخبير مهمة تطوير أداء الحكام وتدريبهم وفق أحدث الأساليب العالمية، مما يساهم في تقليل الأخطاء التحكيمية وتحقيق العدالة في المباريات.

نقل مقر الاتحاد

من المتوقع أن يشهد مقر اتحاد الكرة المصري نقلًا إلى موقع جديد بمركز المنتخبات الوطنية في مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر، حيث يهدف المجلس الجديد إلى توفير مقر حديث ومتطور يلائم حجم الاتحاد وأنشطته المتعددة، مما يساهم في تسهيل العمل الإداري وتحسين الخدمات المقدمة للأندية والمنتخبات.

لجنة فنية للمنتخبات

سيتم تشكيل لجنة فنية متخصصة للإشراف على شؤون المنتخبات الوطنية كافة، حيث ستتولى هذه اللجنة مهمة وضع الخطط والبرامج الفنية للمنتخبات، وتحديد المدربين المناسبين، ومتابعة أداء اللاعبين، مما يساهم في رفع مستوى المنتخبات وتحقيق نتائج إيجابية في البطولات المختلفة.

هيكلة جديدة

سيشهد اتحاد الكرة هيكلة جديدة للجان والفروع التابعة له، حيث ستتم إعادة توزيع المهام والصلاحيات بين هذه اللجان والفروع، وتحديث اللوائح والأنظمة بما يتناسب مع التطورات التي تشهدها كرة القدم المصرية والعالمية، مما يساهم في زيادة الكفاءة والإنتاجية في عمل الاتحاد.