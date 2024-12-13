شكرا لقرائتكم خبر عن وصول طاقم حكام مباراة الزمالك والمصري فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

وصل إلى القاهرة اليوم الجمعة طاقم الحكام المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام المصري البورسعيدي فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان مسئولو العلاقات العامة بنادي الزمالك فى استقبال طاقم التحكيم بمطار القاهرة، وتم اصطحاب جميع أفراد طاقم التحكيم لفندق الإقامة ببرج العرب.

ويتكون طاقم التحكيم من الجزائري مصطفى غربال حكماً للساحة، ويعاونه مواطنوه مقران قوراري وعباس أكرم زرهوني مساعدين والجزائري حسام بن يحيى حكماً رابعاً.

واختار "كاف" السوداني مأمون بشارة مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام عبد الباسط إبراهيم من جنوب أفريقيا، والمنسق العام الكسندر أسانتي من غانا.

ويستعد فريق الزمالك لمباراة المصري المقرر لها الأحد المقبل باستاد برج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.