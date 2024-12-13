شكرا لقرائتكم خبر عن ذهبية جديدة لمصر فى بطولة البحر المتوسط للجمباز الإيقاعي بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت بعثة منتخبي مصر للجمباز الإيقاعي وجمباز الآيروبيك المشاركة في بطولة البحر المتوسط للناشئين والناشئات في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر الجاري في منافسات البطولة اليوم بالحصول علي ميدالية ذهبية جديدة

فازت فريدة بهنس ولينا حليقة بالمركز الأول والميدالية الذهبية على مستوى نهائيات منافسات الفرق للجمباز الايقاعي بفعاليات بطولة البحر المتوسط، ليرتفع رصيد بعثة منتخبي مصر للجمباز الإيقاعي وجمباز الآيروبيك في ختام البطولة إلى 11 ميدالية متنوعة حتى الآن، 4 ذهبيات وفضيتين وخمس ميداليات برونزية.

وحققت بطلة منتخبنا الوطني للجمباز الإيقاعي فريدة بهنس 4 ميداليات متنوعة خلال فعاليات بطولة البحر المتوسط، التي تستضيفها دول تونس الشقيقة حاليا في نسختها السابعة لعام 2024.



وجاءت الميداليات الأربعة كالتالي:

الميدالية الذهبية بنهائيات منافسات أداة الكرة.

الميدالية الذهبية بنهائيات منافسات أداة الصولجان.

الميدالية الفضية بنهائيات منافسات أداء الطوق.

الميدالية البرونزية بنهائيات منافسات أداة الشريط.

كما حقق منتخب مصر للجمباز الايقاعي خلال المنافسات المركز الأول والميدالية الذهبية في أداة الطوق بنهائيات منافسات فريق الجماعي خلال فعاليات بطولة البحر المتوسط للجمباز الإيقاعي بتونس لعام 2024.



والمركز الثاني والميدالية الفضية في أداة الصولجان بنهائيات منافسات فريق الجماعي الذي يضم

ياسمين عقاب وهنا حسن ومروة عبداللاه وجودي عطيه ولمى عبدالسميع ودانيه ابوطالب

تحت إشراف المدربة ايناس ناجي.

وحققت حنين ابو العلا برونزية نهائيات الفردي آنسات لجمباز الإيروبيك، ونيير اللبان برونزية نهائيات الفردي رجال لجمباز الإيروبيك، ونيير اللبان و جودي ابراهيم برونزية نهائيات الزوجي لجمباز الإيروبيك، رقيه فتيحه - ديما عبدالمطلب- جودي مرسي برونزية نهائيات الثلاثي لجمباز الإيروبيك.

ويمثل منتخب مصر للجمباز الإيقاعي:

فريدة بهنس ولينا حليقه وياسمين عقاب وهنا حسن

مروة عبداللاه وجودي عطيه ولمى عبدالسميع دانيه ابوطالب

و المدربين كابتن ايناس ناجي وكابتن نادين جابر

والخبيرة الأجنبية كريستينا شيكروفا

ويشارك في تحكيم البطولة من مصر الحكم ماريز فريد شوقي

ويمثل بعثة منتخب مصر لجمباز الإيروبيك:

نيير اللبان وديما عبدالمطلب ورقيه فتيحه وجودي مرسي وحنين ابو العلا وجودي ابراهيم

والمدربين: كابتن ياسمين عبدالرازق

ويشارك في تحكيم البطولة من مصرالحكام:

يارا حسن وريهام عبد الرؤوف

ومدير البعثة: العميد/ وليد شوقي