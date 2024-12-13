شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة طلبة: جوميز "غدر" بالزمالك.. والأبيض صانع النجوم والان مع تفاصيل الخبر

أكد حمادة طلبة، نجم الزمالك السابق، أن ما فعله البرتغالى جوزيه جوميز مع النادى بالرحيل بشكل مفاجئ حركة غدر لا تليق بقيمة الزمالك.

وقال طلبة، فى تصريحات لبرنامج أخبار أون سبورت، "جوميز غدر بالزمالك ورحيله دون سابق إنذار حركة غدر منه ولا تليق بالزمالك وقيمة نادى الزمالك وجماهير الزمالك".

وأضاف نجم الفريق السابق، "أن الزمالك هو من يصنع النجوم ولا يقف على أى فرد، سواء لاعب أو مدرب، وإن شاء الله تمر هذه الفترة على خير للفريق وبما يصب فى مصلحة النادى".

وأشار طلبة إلى أن فيريرا المدير الفنى السابق للزمالك كان يتعامل بطريقة احترافية والجميع يعمل له ألف حساب، كما أنه كان يضع خطة لكل كبيرة وصغيرة ولا يترك أى شىء للصدفة، لذا نجح مع الفريق وأحبته الجماهير .

واختتم طلبة مؤكدا أن أى مدرب مصرى يكون تحت ضغط وظروف مختلفة عن المدرب الأجنبى، لأنه يتم التعامل معه لأنه يعرف كل اللاعبين ومستواهم، لكن الأجنبى لا يكون على علم بمستوى اللاعبين ويحتاج إلى وقت للوقوف على مستواهم.

وكان البرتغالى جوزيه جوميز رحل عن تدريب الزمالك إلى الفتح السعودى ورفض محاولات إقناعه بالبقاء، وجمع متعلقاته ورحل عن النادى بعد وداع اللاعبين.