شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يرحب مبدئيًا بتدريب الزمالك وينتظر عرضا رسميا.. وتحفظ وحيد من الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني السابق للزمالك، بشكل مبدئي، بفكرة العودة لتدريب الفريق الأبيض، بعدما رشحه أحد الوكلاء لإدارة القلعة البيضاء، لتولى المهمة خلفًا للبرتغالي جوزيه جوميز الذي رحل لقيادة الفتح السعودي.

وأبلغ الوكيل إدارة الزمالك أن كريستيان جروس أبدى موافقة مبدئية على العودة لتولي قيادة الزمالك الفترة المقبلة، إلا أنه ينتظر عرضًا رسميًا لتحديد موقفه النهائي من العودة.

وترغب إدارة الزمالك حاليًا فى تحديد موقف جروس النهائي من تولي تدريب الزمالك، حتى يتم وضعه فى قائمة المرشحين المختصرة لاختيار الأنسب في النهاية.

ورغم ترحيب المدرب بالعودة لتدريب الزمالك ، إلا أن هناك تحفظًا من الإدارة بسبب كبر سن جروس، حيث كانت الإدارة قد وضعت شرطًا للمدير الفني القادم بأن يكون عمره لا يتخطى الـ 60 عامًا، بينما يبلغ جروس 70 عاما.