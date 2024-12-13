شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة بهنس تحرز 4 ميداليات للجمباز الايقاعي فى بطولة البحر المتوسط بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت بطلة منتخبنا الوطني للجمباز الإيقاعي فريدة بهنس 4 ميداليات متنوعة خلال فعاليات بطولة البحر المتوسط التي تستضيفها دول تونس الشقيقة حالياً، فى نسختها السابعة لعام 2024.

وجاءت الميداليات الأربعة كالتالي:

الميدالية الذهبية بنهائيات منافسات أداة الكرة.

الميدالية الذهبية بنهائيات منافسات أداة الصولجان.

الميدالية الفضية بنهائيات منافسات أداء الطوق.

الميدالية البرونزية بنهائيات منافسات أداة الشريط.

ليواصل منتخبا مصر للجمباز الإيقاعي وجمباز الآيروبيك المشاركين في بطولة البحر المتوسط للناشئين و الناشئات في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر الجاري التي تستضيفها تونس نتائجه الإيجابية واعتلاء منصات التتويج في ظل منافسة قوية للدول الاوربية والافريقية المشاركة في بطولة البحر المتوسط للناشئين و الناشئات

ورفعت بعثة منتخبي مصر للجمباز الإيقاعي وجمباز الايروبيك رصيدها الي 10 ميداليات متنوعة حتي الآن 3 ذهبيات وفضيتين وخمس ميداليات برونزية

وحقق منتخب مصر للجمباز الايقاعي خلال المنافسات المركز الأول والميدالية الذهبية في أداة الطوق بنهائيات منافسات فريق الجماعي خلال فعاليات بطولة البحر المتوسط للجمباز الإيقاعي بتونس لعام 2024.

والمركز الثاني والميدالية الفضية في أداة الصولجان بنهائيات منافسات فريق الجماعي الذي يضم

ياسمين عقاب وهنا حسن ومروة عبداللاه وجودي عطيه ولمى عبدالسميع ودانيه ابوطالب

تحت إشراف المدربة ايناس ناجي

وحققت حنين ابو العلا برونزية نهائيات الفردي آنسات لجمباز الإيروبيك

ونيير اللبان برونزية نهائيات الفردي رجال لجمباز الإيروبيك

ونيير اللبان و جودي ابراهيم برونزية نهائيات الزوجي لجمباز الإيروبيك

رقيه فتيحه - ديما عبدالمطلب- جودي مرسي برونزية نهائيات الثلاثي لجمباز الإيروبيك

ويمثل منتخب مصر للجمباز الإيقاعي

فريدة بهنس ولينا حليقه وياسمين عقاب وهنا حسن ومروة عبداللاه وجودي عطيه ولمى عبدالسميع دانيه ابوطالب.

والمدربون إيناس ناجي ونادين جابر والخبيرة الأجنبية كريستينا شيكروفا

ويشارك في تحكيم البطولة من مصر الحكم ماريز فريد شوقي

ويمثل بعثة منتخب مصر لجمباز الإيروبيك

نيير اللبان وديما عبدالمطلب ورقيه فتيحه وجودي مرسي وحنين ابو العلا وجودي ابراهيم

والمدربين: ياسمين عبدالرازق

ويشارك في تحكيم البطولة من مصرالحكام:

يارا حسن وريهام عبد الرؤوف

ومدير البعثة:

وليد شوقي.