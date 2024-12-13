شكرا لقرائتكم خبر عن موعد المؤتمر الصحفي لمدرب الزمالك قبل مواجهة المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعقد فى الخامسة مساء غد، السبت، باستاد برج العرب المؤتمر الصحفي لأحمد مجدي القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل مواجهة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وتقرر تواجد عمر جابر الظهير الأيمن للفريق في المؤتمر الصحفي للحديث عن المواجهة المرتقبة.



وفي سياق متصل، يٌعقد المؤتمر الصحفي لعلي ماهر المدير الفني لفريق المصري وكريم العراقي قائد الفريق البورسعيدي في الخامسة والنصف مساء غدٍ.

ويستعد فريق الزمالك لمباراة المصري المقرر لها السادسة مساء الأحد المقبل باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يذكر أن أحمد مجدي يقود تدريب الزمالك في جهاز مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني جديد بعد رحيل البرتغالي جوزيه جوميز لقيادة تدريب الفتح السعودي.