شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستطلع رآى الألماني جوزيف زينباور لقيادة الفريق خلفًا لجوميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف مسئولو نادى الزمالك أحد الوكلاء لاستطلاع رآي الألماني جوزيف زينباور المدير الفني السابق لفريقي الوحدة السعودي والرجاء المغربي، لتولى قيادة الفريق الأبيض خلفًا للبرتغالى جوزيه جوميز.

وجاء جوزيف زينباور ضمن قائمة المرشحين لتولى تدريب فريق الزمالك، حيث فتح مسئولو القلعة البيضاء خط مفاوضات مع أكثر من مدرب، للوقوف على طلباتهم واختيار أفضلهم فى النهاية.

ومن المنتظر أن ينقل الوكيل طلبات جوزيف زينباور لإدارة الزمالك، ومن بعدها يتم تحديد إمكانية الدخول معه فى مفاوضات لتقريب وجهات النظر أو ابتعاده عن قائمة المرشحين بسبب طلباته المبالغ فيها.

ويكثف مسئولو نادي الزمالك اجتماعاتهم، خلال الساعات المقبلة، لحسم ملف المدير الفني الذي سيقود القلعة البيضاء خلفا للبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق الذي انتقل لقيادة الفتح السعودي.

إدارة الزمالك استقرت على تعيين مدير فني أجنبي صاحب سيرة ذاتية جيدة وحاصل علي بطولات، بالإضافة غلي عدم تجاوز راتب الـ75 ألف دولار حتي يكون فى متناول النادي ماديا ولا يضع ضغوط علي النادي.