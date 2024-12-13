شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال النصاب القانونى لعمومية انتخابات اتحاد اليد والان مع تفاصيل الخبر

اكتمل النصاب القانونى لانتخابات اتحاد كرة اليد لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد خلال الأربع سنوات المقبلة، وسط صراع ثلاثي على الرئاسة بحضور 55 هيئة من أصل 73 حتى الأن.



ويتنافس على رئاسة اتحاد اليد كل من، محمد الأمين رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد حاليا، ومعه هادى فهمى رئيس اتحاد كرة اليد الأسبق، وأخيرا خالد فتحى مدير النشاط الرياضى و نجم الزمالك السابق.



بينما يتنافس على منصب نائب الرئيس كل من، ياسر الرملي و جابر سعيد و خالد ديوان وعلى منصب أمين الصندوق عمرو صلاح و نبيل خشبة.



أما على منصب عضو مجلس الإدارة فيتنافس كل من محمد فتحي - جمال القليوبي - عبير عقيل - تامر العناني - وليد منير - حسناء معوض - أكرم أبو ريدة - محمد زهران - محمد جمال هليل - حسنين شرف - هشام ربيع - خالد صالح - عمرو الشناوي - أحمد زقزوق - عمرو فتحي - عمرو العدل - رفعت علي محمد - سعيد عبد الغني - حاتم خميس - مجدي مصطفى - عمر شوقي - محمد عبد النبي - أمال زوام.

وتشهد عمومية اليد تواجد 73 هيئة ، بعدما قضت محكمة القضاء الإداري باستبعاد 5 أندية من الجمعة العمومية للاتحاد المصري لكرة اليد، واستبعادتهم من كشوف انتخابات مجلس الإدارة المقرر لها اليوم الجمعة.



اجتماع عمومية اليد