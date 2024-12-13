شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسات الشناوى والسولية مع نجوم الأهلي لتحفيزهم على الفوز أمام باتشوكا والان مع تفاصيل الخبر

يعقد نجوم الأهلى الكبار، بقيادة محمد الشناوى وعمرو السولية ورامى ربيعة، جلسات تحفيزية مع لاعبي الفريق قبل ساعات من مواجهة باتشوكا المكسيكى؛ لحثهم على تحقيق إنجاز تاريخى في مشوارهم الكروي.

ويحرص ثلاثى الأهلى على تكثيف جلساتهم مع اللاعبين بشكل جماعى، لتحفيزهم على ضرورة حسم المباراة للابتعاد عن الضغوط الجماهيرية المعتادة فى أرض الملعب فى ظل الحضور الجماهيري الضخم المنتظر.

الأهلي سيواجه باتشوكا المكسيكى فى السابعة مساء غد، السبت، على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة في نصف نهائي كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال"، على أن يصعد الفائز إلى المباراة النهائية أمام ريال مدريد التي تقام مساء الأربعاء المقبل باستاد لوسيل.

الشناوى والسولية وربيعة تحدثوا مع زملائهم فى الفريق، مطالبين الجميع بالتركيز فى الملعب طوال الـ90 دقيقة، بعيداً عن مشاركة أى منهم أو جلوسة على دكة البدلاء والأهم مصلحة الفريق لضمان التتويج بلقب كأس التحدى وإضافة لقب جديد للخزائن الحمراء والصعود لنهائى البطولة ومواجهة ريال مدريد.

واعتاد الشناوى والسولية وربيعة عقد هذه الجلسات مع زملائهم قبل المباريات المهمة لتحفيزهم على مواصلة الانتصارات وتحقيق الانجازات، كما اعتاد عليها الأهلى.

من جانبهم رصد مسئولو النادى الأهلى مكافآت ضخمة للاعبين لتحفيزهم للتأهل لنهائى إنتركونتيننتال ومواجهة ريال مدريد الإسباني لتسجيل إنجاز تاريخى للقلعة الحمراء.

وعكف جهاز الكرة بالأهلى على إعداد لائحة بطولة كأس إنتركونتيننتال للأندية، خاصة أنها المشاركة الأولى للمارد الأحمر فيها.

وكان الأهلي فاز على العين الإماراتي (3-0) وتوج بطلًا لكأس "إفريقيا-آسيا-الهادئ"، ليحجز مقعده في المرحلة التالية من كأس إنتركونتيننتال 2024.