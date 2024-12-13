شكرا لقرائتكم خبر عن سامي قمصان: لاعبو الأهلي يقدرون حجم المسئولية وهدفهم الفوز على باتشوكا والان مع تفاصيل الخبر

أكد سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، جاهزية الفريق لمباراة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي، المقرر لها الساعة الثامنة مساء غدٍ بتوقيت قطر «السابعة بتوقيت القاهرة» على استاد 974.

الأهلي سيواجه باتشوكا المكسيكى فى السابعة مساء غد، السبت، على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، في نصف نهائي كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال"، على أن يصعد الفائز إلى المباراة النهائية أمام ريال مدريد التي تقام مساء الأربعاء المقبل على استاد لوسيل.

وقال قمصان، "وصلنا إلى قطر يوم 10 ديسمبر، ونواصل التحضير لمباراة كأس التحدي. وبشكل عام، جميع اللاعبين جاهزون لمباراة باتشوكا باستثناء محمد عبد الله الذي أثبتت الأشعة إصابته فى العضلة الأمامية، وتم قيد سمير محمد بدلاً منه في القائمة".

وأضاف المدرب العام، «شاهدنا مباراة بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي في ديربي الأمريكتين من ملعب المباراة، الجميع توقع تأهل بوتافوجو، لكن باتشوكا، المنظم من الناحية الفنية والذي يضم عناصر مميزة، نجح فى حسم المباراة بنتيجة كبيرة».

وأكد المدرب العام أن لاعبي الأهلي يقدرون حجم المسئولية، وهدفهم تحقيق الفوز بكأس التحدي، والتتويج ببطولة تضاف إلى تاريخهم وإلى دولاب البطولات بالنادي، والوصول لأول مرة إلى نهائي كأس القارات للأندية.

ووجه سامي قمصان الشكر إلى جماهير الأهلي على دعمهم المستمر وحرصهم على استقبال البعثة في فندق الإقامة عقب وصولها إلى الدوحة، مؤكدًا ثقته في جمهور الأهلي العظيم بالتواجد خلال مباراة باتشوكا غدًا.

رصد مسئولو النادى الأهلى مكافآت ضخمة للاعبين لتحفيزهم للتأهل لنهائى إنتركونتيننتال ومواجهة ريال مدريد الإسباني لتسجيل إنجاز تاريخى للقلعة الحمراء.

وعكف جهاز الكرة بالأهلى على إعداد لائحة بطولة كأس إنتركونتيننتال للأندية، خاصة أنها المشاركة الأولى للمارد الأحمر فيها.

وكان الأهلي فاز على العين الإماراتي (3-0) وتوج بطلًا لكأس "إفريقيا-آسيا-الهادئ"، ليحجز مقعده في المرحلة التالية من كأس إنتركونتيننتال 2024.