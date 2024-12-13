شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الزمالك يهزم شوتنج ستارز ويتوج بطلا لأفريقيا للمرة الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 13 ديسمبر 1996، توج نادى الزمالك بطلا لقارة أفريقيا للمرة الرابعة فى تاريخه على حساب شوتنج ستارز بطل نيجيريا، بعد مباراتين صعبتين خاضهما الفريق الأبيض ذهاباً وإياباً، تأهل الزمالك لنهائى دورى أبطال أفريقيا موسم 96 ليضرب موعداً مع شوتنج ستارز النيجيري، وتقام مباراة الذهاب بالعاصمة النيجيرية لاجوس وتنتهى بفوز الفريق النيجيرى بهدفين مقابل هدف .

بينما أقيمت مباراة العودة باستاد القاهرة وسط حضور جماهيرى كبير ملأ جنبات الملعب، وبالفعل استطاع الزمالك الفوز بهدفين مقابل هدف أحرزهما مدحت عبد الهادى وأيمن منصور ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح ويفوز الأبيض بالبطولة 5-4 .

تألق خلال تلك البطولة من لاعبى الزمالك كل من نادر السيد فى مركز حراسة المرمى وأيمن منصور وطارق مصطفى ومدحت عبد الهادى وإسماعيل يوسف ومعتمد جمال وقاسى سعيد وأحمد الكأس وغيرهم من نجوم الفريق الأبيض.

وعلى المستوى المحلى فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 14 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 28 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.



وفاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة، وهى البطولة التى أقيمت لمرة واحدة وفاز بها نادى الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى فى الدقيقة 82، وكأس دورة الإسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الاتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.

وعلى مستوى العالم العربى فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصرى السعودى مرتين، وتمكن نادى الزمالك من الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو تورى بعد فوزه بالكأس للمرة الثالثة فى تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصرى يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقى 5 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرتين، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بهذه البطولة.



وإجمالا فاز الزمالك طوال تاريخه بـ81 بطولة، بين محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزا بالبطولات فى الوطن العربى.