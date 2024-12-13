شكرا لقرائتكم خبر عن العمل فى أفريقيا أبرز شروط الزمالك لاختيار المدير الفنى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع مسئولو نادى الزمالك عدة شروط يجب توفرها فى المدير الفني الجديد الذى سيتم التعاقد معه ليتولى قيادة الفارس الأبيض خلفًا للبرتغالى جوزيه جوميز الذى رحل ليتولى قيادة فريق الفتح السعودى.

وجاء ضمن أبرز هذه الشروط أن يكون المدير الفنى الأجنبى الذى سيتولى المهمة له سابق خبرات فى أفريقيا، ويعلم جيدًا مستوى الكرة فى القارة، حتى يتم قطع مسافة كبيرة قد يحتاجها المدرب الجديد لفهم هذه الأمور، كما ترغب إدارة الزمالك فى التعاقد مع مدير فنى لا يتخطى عمره الـ 60 عامًا.

ومازالت إدارة القلعة البيضاء تناقش السير الذاتية المعروضة على المجلس لاختيار أفضلهم، خاصة أن مجلس الزمالك حدد مبلغا من 70 لـ 80 ألف دولار سقفا للتعاقد مع المدرب الجديد.

ويكثف مسئولو نادي الزمالك اجتماعاتهم، خلال الساعات المقبلة، لحسم ملف المدير الفني الذي سيقود القلعة البيضاء خلفا للبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق الذي انتقل لقيادة الفتح السعودي.

إدارة الزمالك تناقش عدداً من السير الذاتية لمدربين أجانب لديهم خبرات التدريب في أفريقيا الفترة الماضية من أجل الاستقرار علي المدرب الجديد، في ظل وجود عدد من المرشحين ولديهم سيرة ذاتية كبيرة الفترة الماضية.