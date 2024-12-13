شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يضع الليلة خطة إسقاط الترجى التونسى فى رادس والان مع تفاصيل الخبر

يضع كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لبيراميدز، الرتوش الأخيرة على خطة فريقه لمواجهة الترجى التونسى بدوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الفريق السماوى مرانه الأخير الليلة على ملعب اللقاء، وفقاً للوائح الاتحاد الأفريقى "كاف"، حيث يسمح بـ15 دقيقة من المران بحضور وسائل الإعلام.

ويلتقي فريق نادي بيراميدز في التاسعة مساء غد، السبت، مع الترجى التونسى في الجولة الثالثة من دور المجموعات في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر فريق بيراميدز المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، يليه الترجى التونسى بنفس الرصيد، ويحتل ساجرادا المركز الثالث برصيد نقطة، وفى المركز الأخير يقبع دجوليبا بنفس الرصيد.

وشدد كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز على لاعبي فريقه ضرورة التركيز على كيفية التعامل مع الكرات العرضية التي يجيد الترجي التسجيل منها بخلاف تنفيذ الضغط في منطقة الوسط على المنافس .

ويركز يورتشيتش على تنبيه لاعبيه من أهمية سرعة تنفيذ الهجمات المرتدة لاستغلال المساحات التي تظهر من وقت إلى آخر في دفاعات الترجي عند اندفاعه للهجوم بوصفها أهم الأسلحة التهديفية بالنسبة له.

وكان كرونسلاف يورتشيتش استعاد في الساعات الأخيرة خدمات أكثر من لاعب في صفوفه باتوا جاهزين للمشاركة في مباراته المرتقبة مع الترجي مثل إبراهيم عادل الجناح الأيسر الهجومي الذي يمثل قوة ضاربة كبيرة في الوسط إلى جانب أحمد الشناوي حارس المرمى الأول وصاحب الخبرات الكبيرة.

ويركز يورتشيتش على تجهيز عدد من العناصر المنتظر أن يكون لها دورا كبيرا في التشكيلة يتصدرها ثنائي الهجوم رمضان صبحي وفيستون ماييلي اللذين نالا نصيب الأسد من الاهتمام في التدريبات من جانب المدرب الذي يعول عليهما في هز الشباك وقيادة بيراميدز لنتيجة إيجابية، بينما يغيب الثنائي محمد رضا "بوبو وبلاتي توريه" عن لقاء الليلة بسبب الإصابة.