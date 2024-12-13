شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلي يزيح الستار عن صفقة ضم محمود عبد المنعم كهربا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن النادى الأهلى التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الزمالك السابق لمدة أربع سنوات ونصف فى مثل هذا اليوم 13 ديسمبر 2019، ودشن اللاعب رحلة تاريخية بقميص المارد الأحمر.

وإجمالا لعب كهربا مع الأهلى 140 سجل خلالها 48 هدفاً وتُوِّج بـ13 لقباً جاءت كالتالي: الدوري العام 3 مرات ـ كأس مصر 3 مرات ـ كأس السوبر المصري مرتين ـ كأس السوبر الأفريقي مرة واحدة ـ دوري أبطال أفريقيا 4 مرات.

أول مباراة لكهربا مع الأهلي كانت بعد إتمام انتقاله إلى القلعة الحمراء بأيام قليلة، حيث شارك لمدة 22 دقيقة فقط أمام نادي إف سي مصر في الدوري المصري، ولم يتمكن كهربا وقتها من إحراز أو صناعة أي أهداف.

ولكن في مباراته الثانية في الدوري والتي كانت أمام نادي طنطا، استطاع كهربا أن يظهر بقوة، حيث أنه تمكن من إحراز هدفين وصنع هدف في المباراة.

احتاج محمود عبد المنعم كهربا إلى سبعة مباريات من أجل إحراز أول أهداف بالقميص الأحمر في دوري أبطال إفريقيا، والتي كانت أمام نادي وسونديب النيجيري حيث تمكن كهربا من إحراز هدف في هذه المباراة.

وفاز كهربا بجائزة أفضل هدف ‏في إفريقيا خلال حفل جوائز الأفضل في إفريقيا لعام 2023، وحصل هدف كهربا في مرمى الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا على جائزة أفضل ‏هدف في القارة، متفوقًا على هدف محمود صابر مع منتخب مصر الأوليمبي في مرمى المغرب ‏بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، وهدف محمد الضوي كريستو لاعب الأهلي مع منتخب تونس ‏للشباب ضد زامبيا في نفس البطولة.‏