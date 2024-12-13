شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج الجولة الأولى من كأس رابطة الأندية المحترفة وترتيب المجموعات والان مع تفاصيل الخبر

تقاسم بلدية المحلة والاتحاد السكندري صدارة المجموعة الأولي في كأس الرابطة بعد الجولة الأولى، فيما تصدر طلائع الجيش قمة المجموعة الثانية، وتواجد سيراميكا على قمة المجموعة الثالثة، والجونة على قمة المجموعة الرابعة.

وتعد هذه النسخة الرابعة لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، بعدما أقيمت 3 نسخ من قبل، توج بها فيوتشر فى المرة الأولى، وسيراميكا حصل عليها مرتين.

ويشارك فى بطولة كأس الرابطة هذا الموسم 18 فريقًا المشاركين فى بطولة الدوري المصري الممتاز، على رأسهم الأهلي والزمالك ، وتم تقسم الأندية لـ4 مجموعات، بواقع مجموعتين تضمان 5 فرق لكل واحدة ومجموعتين تضمان 4 فرق.

وتواجد الزمالك على رأس المجموعة الأولى والمصري البورسعيدي على رأس المجموعة الثانية والأهلي، بطل الدوري على رأس المجموعة الثالثة وبيراميدز وصيف الدوري وبطل كأس مصر على رأس المجموعة الرابعة، على أن يقام نهائي بطولة كأس الرابطة يوم 10 يونيو.

وتعد بطولة كأس رابطة الأندية مؤهلة إلى بطولة كأس السوبر المصري بنظامه الجديد الذي يشارك فيه 4 أندية (بطل الدوري وبطل كأس مصر وبطل كأس الرابطة والفريق الذي يحصل على الكارت الذهبي من اللجنة المنظمة).

فاز الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري للمرة الرابعة على التوالي والخامسة عشرة في تاريخه، بعد الفوز على الزمالك 7-6 بضربات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد انتهاء المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل دون أهداف.

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة تأجيل مباراة الأهلي وإنبي في الجولة الأولى من بطولة كأس رابطة الأندية 2024 - 2025. وكان الأهلي قد تقدم بطلب رسمي إلى رابطة الأندية، بتأجيل مباراة إنبي؛ بسبب ارتباطه بالمشاركة في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

ويلعب الأهلي في المجموعة الثالثة بكأس الرابطة، مع كل من إنبي، وطلائع الجيش، وفاركو.



ويحصل بطل كأس الرابطة على جائزة مالية قدرها 1.5 مليون جنيه، كما يحصل صاحب صاحب المركز الثاني على جائزة مالية قدرها مليون جنيه، وكل نادي يشارك في البطولة يحصل على 100 ألف جنيه.

نتائج الجولة الأولى من كأس الرابطة المحترفة

حرس الحدود 2 -1 الإسماعيلي

الجونة 1 -0 سموحة

سيراميكا 0- 5 البنك الأهلي

مودرن سبورت 0- 1 بتروجت

فاركو 1 -1 طلائع الجيش

غزل المحلة 3- 1 زد اف سي

مباريات كأس الرابطة للأندية

الجولة الثانية

البنك الأهلي × غزل المحلة- ستاد القاهرة

سموحة × بتروجت- ستاد الإسكندري

المصري × زد- ستاد برج العرب

الزمالك × الجونة- ستاد القاهرة



الجولة الثانية

الجولة الثالثة

طلائع الجيش × الأهلي- ستاد الكلية الحربية

البنك الأهلي × المصري- ستاد برج العرب

سيراميكا × غزل المحلة- ستاد المقاولون العرب

الاتحاد السكندري × حرس الحدود- ستاد الإسكندرية

إنبي × فاركو- ستاد بترو سبورت

مودرن سبورت × سموحة- ستاد القاهر

بتروجت × الزمالك- ستاد الكلية الحربية

الإسماعيلي × بيراميدز- ستاد الإسماعيلية



الجولة الثالثة

الجولة الرابعة

زد × البنك الأهلي- ستاد القاهرة الدولي

المصري × سيراميكا - ستاد برج العرب

بتروجت × الجونة- ستاد الكلية الحربية

الزمالك × مودرن سبورت- ستاد القاهرة



الجولة الرابعة

الجولة الخامسة

الأهلي × فاركو- ستاد القاهرة

حرس الحدود × بيراميدز- ستاد حرس الحدود

الإسماعيلي × الاتحاد السكندري- ستاد الإسماعيلي

طلائع الجيش × إنبي- ستاد جهاز الرياضة

سموحة × الزمالك- ستاد برج العرب

الجونة × مودرن سبورت- ستاد خالد بشار

زد × سيراميكا - ستاد القاهرة

غزل المحلة × المصري- ستاد برج العرب.