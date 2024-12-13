شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الزمالك يهزم الرجاء المغربى ويتوج بطلاً لقارة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

توج نادى الزمالك بطلا لقارة أفريقيا بعد فوزه على نظيره الرجاء المغربى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليحصد الفارس الأبيض لقب البطولة للمرة الخامسة فى تاريخه فى مثل هذا اليوم 13 ديسمبر 2002.

لقاء الذهاب أقيم فى المغرب وانتهى بالتعادل السلبى، فيما انتهى لقاء الإياب الذى أقيم فى القاهرة بفوز الزمالك بهدف دون رد، أحرزه تامر عبد الحميد نجم خط وسط الفريق الأبيض السابق.

خاض الزمالك مباراة التتويج بتشكيل مكون من: عبد الواحد السيد، إبراهيم حسن، بشير التابعى، وائل القبانى، مدحت عبد الهادى، طارق السيد، حازم إمام (حسام عبدالمنعم)، تامر عبدالحميد، محمد أبوالعلا، حسام حسن، وليد صلاح عبداللطيف (عبدالحليم علي).

شارك أيضًا في التتويج كل من محمد عبد المنصف أوسة، أحمد صالح، محمود محمود، الحسن محمد، محمد صديق، رضا سيكا، خالد الغندور، محمد عبدالواحد، محمد كمونة، محمد صبري، جمال حمزة، الغاني أحمد فيليكس أبواجى.

بينما لم ينل شرف المشاركة كل من وائل زنجا، أحمد كمال، أمير عزمي مجاهد، فريد موالى، عبداللطيف الدوماني.

وعلى المستوى المحلى فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 14 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 28 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.



وفاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة، وهى البطولة التى أقيمت لمرة واحدة وفاز بها نادى الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى فى الدقيقة 82، وكأس دورة الإسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الاتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.

وعلى مستوى العالم العربى فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصرى السعودى مرتين، وتمكن نادى الزمالك من الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو تورى بعد فوزه بالكأس للمرة الثالثة فى تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصرى يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقى 5 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرتين، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بهذه البطولة.

وإجمالا فاز الزمالك طوال تاريخه بـ81 بطولة، بين محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزا بالبطولات فى الوطن العربى.