شكرا لقرائتكم خبر عن يورتشيتش والشناوي في مؤتمر مباراة بيراميدز والترجي التونسى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يحضر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز وحارس المرمى أحمد الشناوي، المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق أمام الترجي التونسي في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

يلتقى فريق نادي بيراميدز في التاسعة من مساء غدٍ السبت، مع فريق الترجى التونسى في الجولة الثالثة من دور المجموعات في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر الصحفي في الثانية والنصف من ظهر اليوم الجمعة، بقاعة مؤتمرات استاد رادس الذي ستقام عليه مباراة السبت، حيث يتحدث يورتشيتش والشناوي للإعلام التونسي حول استعدادات الفريق للقاء الهام

ويتصدر فريق بيراميدز المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، يليه الترجى التونسى بنفس الرصيد، ويحتل ساجرادا المركز الثالث برصيد نقطة، وفى المركز الأخير يقبع دجوليبا بنفس الرصيد.