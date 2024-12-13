موعد مباراة الأهلى مع مسار اليوم الجمعة فى دوري الكرة النسائية

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يلتقى الفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالنادي الاهلى مع فريق مسار، في اللقاء الذي يجمع الفريقين اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة بالدوري الممتاز.

موعد مباراة الاهلى مع مسار اليوم الجمعة فى دوري الكرة النسائية

تنطلق مباراة الأهلى ومسار فى الثانية والنصف ظهر اليوم على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة، والتي يسعى الفريق من خلالها لتأكيد انطلاقته القوية بالبطولة التي يشارك بها للمرة الأولى، ومواصلة انتصاراته المتتالية التى قادته لاعتلاء جدول ترتيب المسابقة.

وتمكن الأهلي من تحقيق العلامة الكاملة بالدوري بداية من الفوز على الزمالك في الجولة الأولى وعلى وادي دجلة ومودرن سبورت والمعادي واليخت مرورا بالفوز على اتحاد بسيون والاتحاد السكندري والجونة وإنبي وبيراميدز وحتى الفوز على البنك بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة، مسجلًا 45 هدفا فيما تلقت شباكه هدفين فقط منذ انطلاق البطولة بينما يحل مسار في المركز السادس برصيد 18 نقطة وله اربع مباريات مؤجلة.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات الأهلي كلا من ديميتري لوبوف مديرًا فنيًا، وحكيمة بوستة مدربًا عامًا، وتامر الدسوقي مدربًا للحراس، وإنجي شعلان ويارا صفوت إداريان، وأحمد جمال محللًا للأداء، وميار أسامة طبيب الفريق، وهدير أحمد وراندا ياسر للعلاج الطبيعي، ومكسيم التنهوفن مدرب اللياقة البدنية.