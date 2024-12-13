شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة المثلوثى ينتظم فى تدريبات الزمالك استعدادًا للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم التونسي حمزة المثلوثي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فى التدريبات الجماعية للأبيض، خلال المران الذي أقيم اليوم، الجمعة، على ملعب النادي، استعداداً لمباراة المصري البورسعيدي، في بطولة كأس الكونفدارلية الأفريقية.

وتماثل المثلوثي للشفاء من الإصابة التي تعرض لها فى مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية، وكانت عبارة عن كدمة قوية في القفص الصدري.

وكان حمزة المثلوثي خضع لبرنامج تأهيلي مكثف خلال الفترة الماضية تحت إشراف الجهاز الطبي، قبل المشاركة في مران اليوم بصورة طبيعة.

وخاض محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي، ثلاثي حراسة مرمى الزمالك، تدريبات قوية تحت إشراف عماد المندوه مدرب الحراس، الذي حرص على منح الحراس الثلاثة تعليمات خاصة خلال المران.

وتم التركيز على تدريب الحراس على سرعة رد الفعل والتمركز في منطقة الجزاء والتعامل مع التسديدات من مسافات مختلفة.

فيما واصل محمد السيد تدريباته التأهيلية خلال مران اليوم الجمعة، حيث يعانى من إصابة بمزق في منشأ العضلة الأمامية، تعرض لها مع منتخب الشباب خلال دورة شمال أفريقيا.

وفي نفس الوقت أدى السنغالي سيدي ندياي مهاجم الفريق تدريبات تأهيلية بالكرة على هامش المران.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات تأهيلية في بداية مران اليوم، وخاض اللاعبون الفقرة البدنية تحت إشراف ماريو تومليانوفيتش مدرب الأحمال بالنادي، والتي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة، بجانب فقرة بالكرة.

ويستعد فريق الزمالك لمباراة المصري المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.