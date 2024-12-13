شكرا لقرائتكم خبر عن «سيدات سلة الأهلي» يواجه «سي إن إس إس» الكونغولي فى ربع نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلى اليوم، الجمعة، نظيره سي ان اس اس الكونغولي ضمن منافسات ربع نهائي بطولة أفريقيا للأندية الأبطال، والتي تقام بالعاصمة السنغالية داكار خلال الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر الجاري.

‏‎تنطلق المباراة في الثانية ظهر اليوم على صالة ماريوس ندياي، ويسعى الفريق لمواصلة الانتصارات والتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

وجاءت قائمة «سيدات سلة الأهلي» كالتالي: ‏دينا عمرو- ريم موسى- رنيم الجداوي- ميرال أشرف- تمارا نادر- نادين سلعاوي- يارا أسامة- فريدة وائل- بريانا ماركيز- نديوما كان - ديايشا فير- مادجيجوين سيني.