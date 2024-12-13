شكرا لقرائتكم خبر عن الدنماركى فيكتور يتصدر منافسات بطولة مصر الدولية للجولف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر لاعب منتخب الدنمارك فيكتور ثايبو منافسات الجولة الأولى لبطولة مصر الدولية للجولف للرجال والمقامة حاليا بملعب نادى جولف الكاسكيدز.

وسجل فيكتور فى الجولة الأولى ضربتين تحت المعدل بعدما سدد 70 ضربة لينفرد بالقمة.

وشهدت الجولة الأولى سيطرة دنماركية على المراكز الأولى، وجاء ثانيا ماجنوس فريدريكسن 72 ضربة وتلاه فى المركز الثالث مدز لارسن وماتياس اوسترجارد 73 ضربة لكل منهما، وفى المركز الخامس ويليام جوهانسون 74 ضربة.

وجاء فى المركز السادس كل من الدنماركى مدز هيلير 75 ضربة والمجرى ريتشارد ساركوزى بنفس عدد الضربات.

وفى المركز الثامن كل من الدنماركى كريستوفر لينهاجن ومواطنه ايميل الكاجار ولاعب منتخبنا الوطنى على الدين سلامة بنفس عدد الضربات 76 ضربة.

اما منافسات المستوى الثانى باحتساب النقاط فتصدرها المصرى يسرى فؤاد 34 نقطة ثم على عبد القادر ثانيا 30 نقطة والناشئ يوسف عزمى ثالثا 28 نقطة.

وتستمر منافسات البطولة حتى غدا السبت بإقامة الجولة الثالثة والاخيرة للمستوى الاول .



بطولة الجولف



فعاليات بطولة الجونة للجولف



فيكتور ثايبو بطل الدنمارك