شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماعات مكثفة فى الزمالك لحسم خليفة جوميز.. مدرب الأهلي السابق فى الصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف مسئولو نادي الزمالك اجتماعاتهم، خلال الساعات المقبلة، لحسم ملف المدير الفني الذي سيقود القلعة البيضاء خلفا للبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق الذي انتقل لقيادة الفتح السعودي.

إدارة الزمالك تناقش عدداً من السير الذاتية لمدربين أجانب لديهم خبرات التدريب في أفريقيا الفترة الماضية من أجل الاستقرار علي المدرب الجديد، في ظل وجود عدد من المرشحين ولديهم سيرة ذاتية كبيرة الفترة الماضية.



ومن بين المرشحين لقيادة الزمالك البرازيلي ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب والتونسي منذر الكبير والبرتغالي باولو دوارتي ومواطنه بيسيرو المدير الفني الأسبق للأهلي، وكارلوس كيروش المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، وميروسلاف سوكب مدرب منتخب الشباب في كأس العالم، وفرانك دوماس، وكذلك الإسباني فيكتور سانشيز مدرب ريال بيتيس السابق ومدرب فريق أولمبيا متصدر الدوري السلوفيني.



إدارة الزمالك استقرت على تعيين مدير فني أجنبي صاحب سيرة ذاتية جيدة وحاصل علي بطولات، بالإضافة غلي عدم تجاوز راتب الـ75 ألف دولار حتي يكون فى متناول النادي ماديا ولا يضع ضغوط علي النادي.

وكان نادي الفتح السعودي قد أعلن أمس التعاقد رسمياً مع البرتغالي جوزيه جوميز لقيادة الفريق السعودي.