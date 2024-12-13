شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وباتشوكا فى كأس إنتر كونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

عُقد صباح اليوم، الجمعة في قطر الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي فى كأس التحدي ببطولة كأس العالم للقارات الإنتر كونتيننتال ، بحضور مندوبي الناديين والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

حضر الاجتماع ممثلاً عن الأهلي كل من: المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق المكلف بمهام نائب رئيس النادي، والمنسق العام للبعثة في قطر، وسمير عدلي المدير الإداري، ومحمد أسامة إداري الفريق، والدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، وحنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص، وأشرف أيمن ممثلاً عن إدارة الإعلام، وأحمد الطوخي ممثلاً عن إدارة التسويق بشركة الأهلي لكرة القدم.

وخلال الاجتماع، تمت مراجعة كافة الأمور الإدارية والتنظيمية للمباراة، والزي الخاص بالفريقين، حيث يرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطقم الفسفوري، فيما يلعب فريق باتشوكا بالزي الأبيض الكامل، والحارس بالطقم البنفسجي.

ويلتقي الأهلي مع باتشوكا على كأس التحدي في السابعة من مساء غد، السبت، بتوقيت القاهرة على استاد 974 بالعاصمة القطرية الدوجة.