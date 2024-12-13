شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الاجتماع الفنى لمباراة بيراميدز والترجى التونسى فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

يعقد اليوم، الجمعة، الاجتماع الفنى لمباراة بيراميدز والترجى التونسى فى دوري أبطال أفريقيا، والذي سيتم خلاله الاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بالمباراة، سواء موعد الوصول إلى أرض الملعب أو الزي الخاص بكل فريق أو حضور الجماهير وغيرها من ترتيبات اللقاء.

ويلتقى فريق نادي بيراميدز في التاسعة مساء غد، السبت، مع الترجى التونسى في الجولة الثالثة من دور المجموعات في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر فريق بيراميدز المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، يليه الترجى التونسى بنفس الرصيد، ويحتل ساجرادا المركز الثالث برصيد نقطة، وفى المركز الأخير يقبع دجوليبا بنفس الرصيد.

ويدير مباراة الليلة طاقم حكام من دولة بوروندي بقيادة الحكم باسيفيك باهويمانا، ويعاونه مواطنه إيمري نيونجابو المساعد الأول، وألويفيه بوجورا المساعد الثاني، ورودريجي بيجرمانا، الحكم المساعد الرابع.

ويراقب اللقاء جورجيو بادوبا من غينيا بيساو، ويحيى حادقا مراقب الحكام من المغرب، والمنسق العام محمد جيدو من موريتانيا، والمنسق الإعلامي منذر شاوشي من تونس، والمنسق الأمني عبد الرحمن أفاصيح من جيبوتي.