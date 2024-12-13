شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الزمالك المؤقت يجتمع باللاعبين قبل مران اليوم استعداداً للمصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أحمد مجدي، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم، الجمعة على ملعب النادي، بحضور حازم إمام المدرب المساعد وعماد المندوه مدرب الحراس، استعداداً للقاء المصري المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وأكد أحمد مجدي في حديثه على أهمية مباراة المصري المقبلة وضرورة تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، مشدداً على ضرورة التركيز الفترة الحالية وبذل أقصى جهد. وشرح القائم بأعمال المدير الفني برنامج تدريب اليوم للاعبين قبل انطلاق المران.

ويستعد فريق الزمالك لمباراة المصري المقرر لها الأحد المقبل باستاد برج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يقود الجهاز الفني المؤقت فريق الكرة بالزمالك في مباراة المصري لحين الاستقرار علي المدير الفني الجديد الذي سيتولي المهمة خلفا للبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الذي أعلن انتقالة لقيادة الفتح السعودي.