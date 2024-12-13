شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية اتحاد الشراع تجتمع اليوم لاعتماد فوز أحمد حبش بمنصب الرئاسة بالتزكية والان مع تفاصيل الخبر

تُعقد اليوم، الجمعة، الجمعية العمومية لاتحاد الشراع من أجل اختيار مجلس إدارة جديد يُدير الاتحاد لمدة أربع سنوات قادمة، وتُعقد الجمعية في الواحدة ظهرًا بمجمع الاتحادات باستاد القاهرة بحضور 3 هيئات رياضية، هي يخت القاهرة، هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، واليخت المصري بالإسكندرية.

ومن المقرر اعتماد فوز أحمد حبش بمنصب رئيس إتحاد الشراع بالتزكية، وقائمته التي تضم كلًا من: أحمد حبش رئيسًا، وفي العضوية ، كلاً من : ياسر محمد صفار، عمر إبراهيم الزيات، فادي توكل، محمد خالد الأصفر، آدم الشايب، ومحمد عبد الحميد.

وتم استبعاد نادر فوزي رضوان المرشح على منصب نائب الرئيس ومحمد منصور المرشح على منصب عضو مجلس الإدارة تحت السن.