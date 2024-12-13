شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرسم الليلة سيناريو إفساد مفاتيح باتشوكا في الإنتركونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي في السابعة من مساء اليوم ،الجمعة، استعداداته لمباراة باتشوكا المكسيكي المُرتقبة التي ستقام في نفس التوقيت غداً على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة في نصف نهائي كأس القارات للأندية 2024 "الإنتركونتيننتال"، وهي المباراة التي يعول عليها جماهير المارد الأحمر ولاعبي الفريق والجهاز الفني كثيراً من أجل التفوّق على الفريق المكسيكي القوي من أجل الصعود لنهائي البطولة العالمية واللعب أمام العملاق الأسباني ريال مدريد الإربعاء المقبل.

ويعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق قبل إنطلاق مران اليوم من أجل الحديث عن فريق باتشوكا القوي الذي قدم مباراة قوية مساء الأربعاء الماضي أمام نظيره بوتافوجو البرازيلي وفاز بثلاثية نظيفة، في ربع نهائي البطولة ليضرب موعداً مع الأهلي.

ويحرص كولر مع جهازه المعاون على مُذاكرة الفريق المكسيكي جيداً قبل مواجهة الغد المرتقبة، ويقوم المدير الفني بتحفيظ لاعبي الأهلي "خطة وسيناريو" إيقاف مفاتيح لعب الفريق المكسيكي خاصة المغربي أسامة إدريسي صاحب هدف التقدم في مرمى بوتافوجو من مرواغة رائعة، والثنائي سالومون روندون و نيلسون ديوسا الذي سجل الثنائية الأخرى.

ويتحدث كولر مع لاعبي الأهلي عن الكثير من الأمور الخاصة بالمنافس وبطريقة لعب المباراة وعن أهمية علاج الأخطاء التي وقع فيها الفريق خلال المباريات الأخيرة محلياً وأفريقياً ويأتي في مقدمتها، الأخطاء الدفاعية وإهدار الفرص وعدم التركيز في الدقائق الأخيرة من المباراة وترك مساحات أمام المنافس للمرواغة أو التسديد على مرمى الأهلي.

