شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن خليفة جوميز بعد مباراة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب إعلان اسم المدير الفني الجديد للفريق، الذى يتولى المهمة خلفا للبرتغالى جوزيه جوميز-الذى رحل خلال الساعات الماضية، للدورى السعودى- بعد مباراة الفريق المقبلة امام المصرى بالكونفدرالية ، و المقرر لها الأحد.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره المصرى البورسعيدى في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتي تقام بعد غد الأحد ببرج العرب بالأسكندرية.

ويعكف مسئولو الزمالك على دراسة السيرة الذاتية لأكثر من مدرب خلال الفترة الجارية، لسرعة التواصل مع من يتم الاستقرار عليه و الاتفاق معه لقيادة الفريق في أسرع وقت، في ظل المباريات التي تنتظر الزمالك في الفترة الحالية سواء في بطولة الكونفدرالية أو بطولة الدورى الممتاز.

ومن بين الأسماء المرشحة لقيادة الزمالك كل من البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب الوطنى، و ميكالى مدرب المنتخب الاولمبى، بالإضافة إلى هيكتور كوبر المدير الفني السابق للفراعنة ، هذا بخلاف السير الذاتية التي يتم عرضها على المجلس من الوكلاء.

وأستقر الزمالك خلال الساعات الماضية على واستقر مجلس إدارة نادي الزمالك علي اسناد مهمة قيادة الفريق الكروي الاول خلال مواجهة المصري البورسعيدي بالكونفدرالية الأفريقية لأحمد مجدي المدرب المساعد في جهاز البرتغالي جوزيه جوميز الذي رحل عن الفريق.

وقرر المجلس تصعيد حازم إمام نائب رئيس قطاع الناشئين وعماد المندوه المشرف علي حراس مرمي الناشئين بالقلعة البيضاء، لمعاونة احمد مجدي خلال مهمة قيادة الفريق امام المصري.

وقاد مجدى تدريبات الفريق أول أمس الأربعاء ، وأمس الخميس، على أن يستمر مع الفريق حتى مباراة المصرى المقبلة، ثم يرحل الى السعودية بالجهاز المعاون لجوزيه جوميز في الفتح السعودى.