شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يراجع عقد ميكالى مع منتخب الشباب قبل عرضه على اللجنة الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ اتحاد الكرة فى مراجعة عقود الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، والبداية بعقد البرازيلى روجيريو ميكالى المدير الفنى لمنتخب الشباب مواليد 2005، وذلك قبل إحالة هذه الملفات كاملة للجنة الفنية المقرر تشكيلها خلال أيام قليلة.

وطلب هانى أبو ريدة من اللجنة المشكلة لدراسة العقود الخاصة بالاتحاد، برئاسة أحمد حلمى الشريف وطارق أبو العينين عضوى المجلس، تقديم تقرير مفصل عن عقود الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، وخاصة عقد البرازيلى ميكالى باعتباره المدرب الأجنبى الوحيد فى قيادة منتخبات مصر.

وأعلن هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصرى عن إحالة ملف الأجهزة الفنية لجميع المنتخبات الوطنية إلى لجنة فنية متخصصة سيتم الإعلان عنها قريبا، ويأتى هذا القرار بعد نجاح أبو ريدة فى الفوز برئاسة الاتحاد فى الانتخابات الأخيرة.

تهدف هذه اللجنة إلى دراسة أوضاع الأجهزة الفنية الحالية، وتقييم أدائها، واقتراح التعديلات اللازمة لضمان تحقيق أفضل النتائج للمنتخبات المصرية فى مختلف المسابقات، كما ستتولى اللجنة مهمة وضع خطط مستقبلية لتطوير الأجهزة الفنية على المدى الطويل.