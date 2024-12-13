شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤجل قائمة الراحلين بعد رحيل جوميز والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس الزمالك تأجيل تقييم لاعبى الفريق خلال الفترة الحالية، بعد رحيل البرتغالى جوزيه جوميز،انتظارا لحسم مصير المدرب الجديد لمنحه الصلاحيات الفنية خلال الفترة المقبلة، واختيار اللاعبين المقرر بقاؤهم وكذلك قائمة الراحلين سواء للبيع أو الإعارة، والصفقات المطلوب التعاقد معها، والمراكز التي تحتاج إلى دعم بالفريق الأبيض، وفقا لوجهة النظر الفنية، خاصة وأن جوميز كان قد حدد طلباته للمجلس قبل أن يتخذ قرار الرحيل عن الفريق.

ومن المقرر أن يتم مناقشة مصير الصفقات المطلوبة، و قائمة المستغنى عنهم بعد التعاقد مدرب جديد، خاصة وأنه سيكون المسئول عن الفريق، ويتم منحه الضوء الأخضر في الصفقات وتحديد شكل الفريق الفترة المقبلة.

وكان جوميز أعلن من قبل أن هناك عدد من اللاعبين لا يرغب في بقاؤهم بالفريق على رأسهم كل من سيف جعفر، محمد عاطف، مهاب ياسر، على ياسر، حسام أسامة، إلا أنه بعد رحيل الخواجة البرتغالى سيتم إعادة تقييم اللاعبين بالفريق.