شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يصرف مستحقات الحكام المتأخرة الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، جيمس حنا المدير المالى للجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، بإعداد تقرير مفصل عن المستحقات المتأخرة للحكام، فى ضوء خطة المجلس الجديد لإنهاء هذه الأزمة المتجددة بشكل نهائى وصرف جميع المستحقات المتأخرة خلال أسبوع من الأن.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، قبول استقالة لجنة الحكام السابقة برئاسة ياسر عبد الرؤوف، وتشكيل لجنة لإدارة شئون التحكيم لحين تعيين خبير أجنبى.

وتضم اللجنة الجديدة المؤقتة كلاً من وجيه أحمد وهشام صلاح مصطفى وجهاد جريشة وعزب حجاج وفهيم عمر، مع تعيين چيمس حنا مديراً مالياً للحكام وتكليفه بتقديم تقرير عن مستحقات الحكام بشكل عاجل.

وشهدت القائمة الدولية للحكام المصريين المعتمدة من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لعام 2025، تغيرات جديدة مقارنة بالعام الماضى، والتى أعلنها اتحاد الكرة المصرى.

وضمت القائمة الجديدة: حكام الساحة أمين عمر، محمد معروف، محمود ناجى، محمود البنا، محمود بسيونى، حمادة القلاوى وأحمد الغندور، والمحكمتين شاهندا المغربى ونورا سمير، أما على صعيد الحكام المساعدين، فقد ضمت القائمة محمود أبو الرجال، أحمد حسام طه، يوسف البساطى، أحمد توفيق طلب، سمير جمال، سامى هلهل ومحمد مجدى سليمان، والمحكمات يارا عاطف، جمالات أحمد، مى حسن وآمال حسن حسين.