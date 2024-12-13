شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والمصرى بالكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الزمالك لمواجهة نظيره المصرى البورسعيدى في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، وسط صراع قوى بين الفريقين على صدارة المجموعة.

موعد مباراة الزمالك والمصرى

تقام مباراة الزمالك والمصري في السادسة مساء الأحد المقبل الموافق 15 ديسمبر، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، بدلاً من التاسعة مساءً، وكان من المقرر إقامة المباراة في التاسعة مساء الأحد على ستاد القاهرة الدولي، غير أن تغيير ملعب اللقاء ترتب عليه تغيير الموعد ليصبح في السادسة مساء الأحد

نتائج الزمالك في الكونفدرالية قبل مواجهة المصرى

بدأ الزمالك مشواره في دور المجموعات بالفوز على بلاك بولز الموزمبيقي بالقاهرة 2-0، ثم التعادل خارج الديار مع أنيمبا النيجيري 2-2.

في المقابل استهل المصري مشوار المجموعات بالفوز على أنيمبا النيجيري 2-0 بالسويس، ثم التعادل خارج الديار مع بلاك بولز الموزمبيقي 1-1.

ترتيب مجموعة الزمالك

اعتلى الزمالك صدارة مجموعته برصيد 4 نقاط، بعد أن فاز على بلاك بولز فى الجولة الأولى وتعادل مع إنيمبا بالجولة الثانية، بينما حل المصرى فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، وفى المركز الثالث إنيمبا برصيد نقطة واحدة، وبلاك بولز فى المركز الرابع بدون نقاط.