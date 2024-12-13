شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة شرسة فى انتخابات اتحاد اليد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تقام فى الثانية ظهر اليوم الجمعة ، انتخابات شرسة لإختيار مجلس إدارة جديد يدير اتحاد كرة اليد خلال الأربعة سنوات المقبلة وسط صراع ثلاثي على الرئاسة .

يتنافس على الرئاسة كلا من ، محمد الأمين رئيس اللجنة المؤقتة للإتحاد حاليا و معه هادى فهمى رئيس اتحاد كرة اليد الأسبق و أخيرا خالد فتحى مدير النشاط الرياضى و نجم الزمالك السابق .

بينما يتنافس على منصب نائب الرئيس

كلا من ، ياسر الرملي و جابر سعيد و خالد ديوان و على منصب أمين الصندوق عمرو صلاح و نبيل خشبة.

أما على منصب عضو مجلس الإدارة، يتنافس كلا من محمد فتحي - جمال القليوبي - عبير عقيل - تامر العناني - وليد منير - حسناء معوض - أكرم أبو ريدة - محمد زهران - محمد جمال هليل - حسنين شرف - هشام ربيع - خالد صالح - عمرو الشناوي - أحمد زقزوق - عمرو فتحي - عمرو العدل - رفعت علي محمد - سعيد عبد الغني - حاتم خميس - مجدي مصطفى - عمر شوقي - محمد عبد النبي - أمال زوام.

وتشهد عمومية اليد تواجد 73 هيئة ، بعدما قضت محكمة القضاء الإداري باستبعاد 5 أندية من الجمعة العمومية للاتحاد المصري لكرة اليد، واستبعادتهم من كشوف انتخابات مجلس الإدارة المقرر لها اليوم الجمعة.

وحكمت محكمة القضاء الإداري في الدعوى المقامة من خالد فتحي المرشح لرئاسة الاتحاد المصري لكرة اليد، بما يلي: "قبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبية بالامتناع عن التدخل بإعلان بطلان قراري الجهة المعنية لتسيير أعمال مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، واللجنة الأولمبية المصرية باعتماد تصنيف الهيئات التابعة له عن الموسم الرياضي 2023-2024 فيما تضمناه من إدراج أندية: ديرب نجم – غار حراء – اتحاد الأشرف بالإسماعيلية – الدلتا الرياضي بالغربية – سبورتنج كاسل، كأعضاء عاملين بالاتحاد للموسم المذكور، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، ورفضت وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما عدا ذلك".