شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباريات الأسبوع الـ12 اليوم بدوري الكرة النسائية.. والأهلي ومسار الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الجمعة، منافسات الأسبوع الثاني عشر من عمر دوري الكرة النسائية، بأربع مواجهات قوية تقام في نفس التوقيت وهو الثانية والنصف عصرا.

ويدخل فريق الأهلي مواجهة قوية أمام مسار، ويستضيف المقاولون العرب نظيره انبي، ويلتقي الطيران مع بالم هيلز، و زد ضد البنك الأهلي.

وتربعت سيدات الأهلي على قمة جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم النسائية، وذلك بعد نهاية الجولة الـ11 من منافسات المسابقة، واحتل الأهلي الصدارة بعد مرور 11 جولة، وحقق 10 انتصارات من 10 مواجهات، أي العلامة الكاملة بمسابقة الدوري المصري، برصيد 30 نقطة.

وحل زد في الوصافة بالمركز الثاني برصيد 24 نقطة بفارق 6 نقاط عن الأهلي المتصدر، وحقق الفريق 8 انتصارات وتلقى هزيمتين.

وجاء وادي دجلة في المركز الثالث برصيد 22 نقطة، حيث خاض الفريق 9 مباريات ونجح في تحقيق الفوز في 7 مناسبات وتعادل في مباراة وتلقى هزيمة.

ووضعت الأندية المصرية وعلى رأسها ناديا الأهلى والزمالك تشكيل فريق للكرة النسائية على رأس اهتماماتها، ويرجع ذلك إلى أن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" وضع شرطا جديدا على الأندية للمشاركة فى بطولتى إفريقيا سواء دورى الأبطال أو الكونفدرالية بعد فترة وجيزة من تطبيق نظام رخص الأندية المحترفة، حيث اشترط وجود فريق نسائي للأندية، حتى يتم منحها رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية.

واضطر مسئولو الكاف لوضع هذا الشرط تنفيذا لرغبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بسبب المنحة التي قدمها “فيفا” للاتحادات الوطنية، للنهوض بمستقبل كرة القدم النسائية وتطويرها، واشتراط إقامة مسابقات بين الأندية فى الكرة النسائية كما هو الحال على مستوى المنتخبات.