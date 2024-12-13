شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم يغلق صفحة كأس الرابطة ويبدأ الاستعداد لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

أغلق حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلى، صفحة الخسارة من حرس الحدود بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى من كأس رابطة الأندية، وبدأ الاستعداد لمواجهة بيراميدز.

ويستعد فريق الإسماعيلى لمواجهة بيراميدز في الجولة الخامسة من دورى nile، المقرر لها السبت 21 ديسمبر المقبل، من أجل دراسة كل نقاط القوة والضعف في بيراميدز لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة.

وطالب حمد إبراهيم اللاعبين بضرورة نسيان بطولة كأس رابطة الأندية، والتركيز على بطولة الدورى ومواجهة بيراميدز التي ستكون صعبة ويحتاج فيها كل اللاعبين لبذل أقصى جهد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

وخسر الإسماعيلى أمام إنبى بهدف نظيف، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد المقاولون العرب، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من دورى nile لهذا الموسم.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الثانى عشر في ترتيب دورى nile برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز وتعادل وهزيمتين، سجل لاعبو الدراويش هدفا واستقبلت شباكهم هدفين.