شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى الكرة النسائية قبل مباريات الجولة الثانية عشر.. الأهلى متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى فريق الكرة النسائية بالنادى الأهلي، صدارة جدول ترتيب دوري الكرة النسائية برصيد 30 نقطة، بعد مرور 11 جولة من المسابقة، مع العلم بأن هناك مباريات مؤجلة لبعض الأندية نظرا لانسحاب الأميرية ودلفى من البطولة، ولمشاركة مسار فى دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم.

ترتيب دورى الكرة النسائية قبل مباريات الجولة الثانية عشر..

1 الأهلى 30 نقطة

2 زد 24 نقطة

3 وادى دجلة 22 نقطة

4 البنك الأهلى 21 نقطة

5 الزمالك 21 نقطة

6 مسار 18 نقطة

7 مودرن سبورت 16 نقطة

8 المقاولون 15 نقطة

9 الطيران 13 نقطة

10 بيراميدز 12 نقطة

11 الجونة 9 نقاط

12 المصرى 6 نقاط

13 المعادى واليخت 6 نقاط

14 بالم هيلز 5 نقاط

15 إنبى نقطة

16 اتحاد بسيون نقطة

17 الاتحاد السكندرى نقطة

وتنطلق اليوم الجمعة، منافسات الأسبوع الثاني عشر من عمر دوري الكرة النسائية، بأربع مواجهات قوية تقام في نفس التوقيت وهو الثانية والنصف عصرا.

ويدخل فريق الأهلي مواجهة قوية أمام مسار، ويستضيف المقاولون العرب نظيره انبي، ويلتقي الطيران مع بالم هيلز، و زد ضد البنك الأهلي.

وتربعت سيدات الأهلي على قمة جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم النسائية، وذلك بعد نهاية الجولة الـ11 من منافسات المسابقة، واحتل الأهلي الصدارة بعد مرور 11 جولة، وحقق 10 انتصارات من 10 مواجهات، أي العلامة الكاملة بمسابقة الدوري المصري، برصيد 30 نقطة.

وحل زد في الوصافة بالمركز الثاني برصيد 24 نقطة بفارق 6 نقاط عن الأهلي المتصدر، وحقق الفريق 8 انتصارات وتلقى هزيمتين.

وجاء وادي دجلة في المركز الثالث برصيد 22 نقطة، حيث خاض الفريق 9 مباريات ونجح في تحقيق الفوز في 7 مناسبات وتعادل في مباراة وتلقى هزيمة.