موعد مباراة بيراميدز والترجى التونسى في دورى أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق بيراميدز التدريب الرئيسى على استاد رادس الأولمبي في العاصمة تونس، استعدادا لمواجهة الترجى التونسى، في ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز والترجى التونسى

يلتقى فريق نادي بيراميدز في التاسعة من مساء غد السبت، مع فريق الترجى التونسى في الجولة الثالثة من دور المجموعات في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ترتيب مجموعة بيراميدز

ويتصدر فريق بيراميدز المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، يليه الترجى التونسى بنفس الرصيد، ويحتل ساجرادا المركز الثالث برصيد نقطة، وفى المركز الأخير يقبع دجوليبا بنفس الرصيد.

بهذا التعادل وصل فريق بيراميدز إلى النقطة الرابعة في صدارة المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن الترجي التونسي الذي يملك نفس الرصيد من النقاط، فيما حصد دجوليبا أول نقطة في المركز الرابع بالمجموعة.

وانضم النيجيري صديق إيجولا لمعسكر فريق نادي بيراميدز المقام بالعاصمة التونسية قبل مواجهة الترجي التونسي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا، على الرغم من عدم قيد اللاعب النيجيري في القائمة الأفريقية، إلا أن الجهاز الفني بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش قرر استدعاء اللاعب ليؤدي التدريبات الجماعية مع الفريق في تونس للحفاظ على لياقته البدنية وجاهزيته لمباريات المرحلة المقبلة في الدوري وكأس الرابطة، ولقاءات دوري الأبطال المتبقية في دور المجموعات.