شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات الجولة الخامسة من دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق منافسات الجولة الخامسة من دورى nile، ابتداء من الخميس 19 ديسمبر والجمعة والسبت، والتي من المتوقع أن تشهد ندية كبيرة خاصة في ظل الموسم الاستثنائى الذى سيقام من دور واحد، قبل أن يتنافس أصحاب المراكز التسعة الأولى على اللقب، بينما يتصارع أصحاب المراكز الأخرى على الهروب من الهبوط.

يتصدر فريق المصرى البورسعيدى ترتيب دورى nile برصيد 10 نقاط بعد مرور 4 جولات حتى الآن، متفوقا على الزمالك صاحب الوصافة برصيد 9 نقاط، فيما يأتى الأهلى فى المركز الثالث بـ8 نقاط.

موعد مباريات الجولة الخامسة من الدورى.. الخميس 19 ديسمبر

طلائع الجيش مع بتروجت 5 مساء "جهاز الرياضة"

حرس الحدود مع المصرى 5 مساء "برج العرب"

الزمالك وسيراميكا 8 مساء "القاهرة الدولى"

الجمعة 20 ديسمبر

مودرن سبورت مع البنك الأهلى 5 مساء "القاهرة الدولى"

الجونة مع إنبى 5 مساء "خالد بشارة"

فاركو مع زد 8 مساء "حرس الحدود"

السبت 21 ديسمبر

غزل المحلة مع الاتحاد 5 مساء "المحلة"

الإسماعيلى مع بيراميدز 8 مساء "الإسماعيلية"

الأهلى مع سموحة 8 مساء "القاهرة الدولى"

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الجولة الخامسة للدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.