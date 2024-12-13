شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز المؤقت فى الزمالك يضع خطة مواجهة المصرى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

تشهد الساعات الجارية قيام الجهاز الفني المؤقت بالزمالك بقيادة أحمد مجدى لوضع خطة مباراة الفريق بالمباراة المقبلة أمام المصرى بالكونفدرالية، وكذلك قائمة اللاعبين، المقرر الاعتماد عليهم في اللقاء.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق المصري المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كما يعكف الجهاز على تحديد مراكز بعض اللاعبين سواء بالحاجة الى تغييرها من عدمه في اللقاء، أو الاستقرار على التشكيل في المباراة السابقة مع إحداث بعض التغييرات الطفيفة وفقا لظروف المباراة.

كما قرر الجهاز المؤقت إعادة مشاهدة مباراة الفريق السابقة امام فريق المصرى بالدورى، لتجنب الأخطاء التى تم الوقوع فيها خلال المباراة والتي أدت الى الهزيمة أمام الفريق البورسعيدى ببطولة الدورى، لذلك سيعمل الجهاز الأبيض على تجنب الأخطاء للحفاظ على جمع النقاط بالكونفدرالية، بعد خسارة نقطتين أمام انيمبا النيجيرى والذى انتهت المباراة أمامه بالتعادل بهدفين لكل فريق.