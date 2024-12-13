الامارات | الشارقة وشباب الأهلي يواجهان بطلَي الأردن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسفرت نتائج قرعة دور الـ16 من بطولة «دوري أبطال آسيا 2» لمنطقة الغرب، التي سحبت أمس، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، عن مواجهة تجمع الشارقة متصدر المجموعة الثالثة، مع الحسين إربد الأردني، وصيف المجموعة الرابعة، وشباب الأهلي متصدر المجموعة الرابعة، مع الوحدات الأردني، وصيف المجموعة الثالثة.

وفي بقية المواجهات، يلتقي تراكتور الإيراني متصدر المجموعة الأولى، مع الخالدية البحريني، وصيف المجموعة الثانية، كما يلتقي التعاون السعودي، متصدر المجموعة الثانية مع الوكرة القطري، الذي جاء ثانياً بالمجموعة الأولى.

وبالنسبة لمجموعة الشرق، فأسفرت القرعة عن لقاء سانفريس هيروشيما الياباني، متصدر المجموعة الخامسة، مع نام دينه الفيتنامي وصيف المجموعة السابعة، كما يواجه نادي ليون سيتي سايلرز السنغافوري، متصدر المجموعة السادسة، خصمه الإقليمي موانغ ثونغ يونايتد التايلاندي، وصيف المجموعة الثامنة، كما يلتقي بانكوك يونايتد التايلاندي، متصدر المجموعة السابعة، مع سيدني الأسترالي، وصيف المجموعة الخامسة.

في حين يلتقي جيونبوك هيونداي موتورز من جمهورية كوريا، بطل دوري أبطال آسيا مرتين، مع نادي بورت التايلاندي، وصيف المجموعة السادسة.

وتقام مباريات دور الـ16 في شهر فبراير 2025، تليها مباريات ربع النهائي في مارس من العام نفسه، وقبل النهائي في أبريل، على أن تُختتم البطولة بالنهائي الذي يقام من خلال مباراة واحدة يوم 17 مايو 2025.

. 17 مايو 2025 موعد المباراة النهائية للبطولة.