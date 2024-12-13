الامارات | 6 عوامل فنية وراء «التعادل القاتل» للعين بملعب كلباء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لعبت ستة عوامل فنية دورها في تعادل العين مع مضيفه كلباء 3-3، أول من أمس، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين، التي شهدت تقدم أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة، قبل أن يرد «الزعيم» بمثلها في غضون 20 دقيقة.

ورفع كلباء رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع، وأصبح رصيد العين 15 نقطة في المركز السادس، وتنتظره مباراة مؤجلة مع شباب الأهلي.

«الإمارات اليوم» ترصد العوامل الستة على النحو الآتي:

تبديلات رازوفيتش

أجرى مدرب كلباء، الصربي فوك رازوفيتش، تبديلات فنية أثرت سلباً في أداء الفريق، ودفعته للتفريط في تقدمه بثلاثية، خصوصاً عندما أخرج نجم خط الدفاع البرازيلي كايو جيرمانو في الدقيقة 69، وأشرك لاعب الوسط لياندرو سباداسيو، ما أسهم في إضعاف خط الدفاع، ومهّد لاستقبال «النمور» ثلاثة أهداف قاتلة.

نجاح جارديم

أسهمت التبديلات الناجحة لمدرب العين، البرتغالي ليوناردو جارديم، في العودة من بعيد، بعدما أشرك ماتيو سانابريا وسيكو بابا وفيليبي سالوميني منتصف الشوط الثاني للمباراة، ليستعيد السيطرة على المجريات، خصوصاً أن سانابريا سجل هدفين قاتلين.

فرص رحيمي

فرّط لاعب العين، المغربي سفيان رحيمي، في فرص هجومية عدة على مدار شوطَي المباراة، ومن مواقف غير صعبة كان من شأنها حسم النتيجة مبكراً، من دون الانتظار حتى الوقت بدل الضائع لتعديل النتيجة.

مفتاح النجاح

واصل لاعب كلباء، الإيراني مهدي قايدي، دوره مفتاحاً للتسجيل بمرمى الفرق المنافسة، بعد أن سجل هدفاً بمرمى العين، وأسهم في صناعة هدفين دون أن يتمكن دفاع «الزعيم» من الحد من قدراته الفنية.

ضعف التركيز

استفاد كلباء من الأخطاء الدفاعية التي ارتكبها أكثر من لاعب في خط دفاع العين، وضعف التركيز ليسجلوا ثلاثة أهداف، وكان يمكن أن يعزز النتيجة لولا تعرض «النمور» إلى طرد لاعبه الألباني ريجان اليفودا.

قيمة فنية

نجح لاعب العين، التوغولي لابا كودجو، في أن يكون متوهجاً خلال المباراة، من خلال صناعته الفرص الهجومية، وتسجيله هدف العودة للمباراة، وإسهامه في بقية الأهداف، ما يعكس قيمته الفنية.